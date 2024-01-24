İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1675
  • EURO
    33,0053
  • ALTIN
    1956.47
  • BIST100
    8090.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sumudica: Asıl maçlarımız Galatasaray'dan sonra
Spor

Sumudica: Asıl maçlarımız Galatasaray'dan sonra

Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, Konyaspor maçı sonrası demeçlerde bulundu. Rumen çalıştırıcı, 23. haftada oynayacakları Galatasaray maçı için, 'Galatasaray deplasmanına futbol oynamaya gidiyoruz. Asıl maçlarımız ondan sonra başlıyor.' dedi.

24 Ocak 2024 Çarşamba 20:19 - Güncelleme:
Sumudica: Asıl maçlarımız Galatasaray'dan sonra
ABONE OL

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 22. haftasında oynadıkları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Rumen Çalıştırıcı, hafta sonunda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında da konuştu.

Marius Sumudica yaptığı açıklamada, "Haftaya Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Futbol oynamaya gidiyoruz. Ondan sonra asıl maçlarımız başlıyor, Kayseri ve Samsun maçları." dedi.

Rumen teknik adam ayrıca, "Bu maçlardan puanlar almak istiyoruz. 40-42 puan alabilirsek ligde kalırız. Buraya gelirken söz vermişim, 'Bu takım ligde kalacak' diye." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.