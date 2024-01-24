Sumudica: Asıl maçlarımız Galatasaray'dan sonra

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 22. haftasında oynadıkları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Rumen Çalıştırıcı, hafta sonunda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında da konuştu.

Marius Sumudica yaptığı açıklamada, "Haftaya Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Futbol oynamaya gidiyoruz. Ondan sonra asıl maçlarımız başlıyor, Kayseri ve Samsun maçları." dedi.

Rumen teknik adam ayrıca, "Bu maçlardan puanlar almak istiyoruz. 40-42 puan alabilirsek ligde kalırız. Buraya gelirken söz vermişim, 'Bu takım ligde kalacak' diye." şeklinde konuştu.