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Spor

Sumudica, dua ederek Galatasaray maçının bitmesini bekledi

Süper Lig'in 14. haftasında evinde evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart görerek oyundan atılan teknik direktör Marius Sumudica, dua ederek maçın bitmesini bekledi.

DHA28 Kasım 2021 Pazar 23:50 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 23:50
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Spor Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyapor'un teknik direktörü Marius Sumudica'yı, uzatma dakikalarında maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 90+6'ncı dakikada sahaya girdiğini işaret ettiği Rumen hocaya oyun dışına gönderdi. Sumudica ise maçın bitimini dua ederek beklediği görüldü.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyapsor ile Galatasaray' maçı 0-0 berabere bitti. Maçın, 90+6'ncı dakikasında Yeni Malatyapsor'un teknik direktör Marius Sumudica, sahaya girdiği gerekçesiyle kırmızı kartla ihraç edildi. Tribüne çıkan Sumudica, taraftarların yanına giderek, maçın bitmesini dua ederek bekledi. Maç bittikten sonra taraftar ile sevinen Sumudica, eline aldığı Malatyaspor bayrağı ile beraberlikten aldığı 1 puanı kutladı. Sumudica, başka bir taraftarı omuzuna alarak sevindiği görüldü.

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