Sumudica, Muhammet Demir'in kalmasını istedi

15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:00 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:00

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın geçen sezon kiralık olarak forma giyen Muhammed Demir'in takımda kalması yönünde rapor sunduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak takıma katılan Muhammet Demir'in yeni sezonda da kadroda bulunması yönünde Sumudica tarafından hazırlanan raporun, transfer komitesine iletildiği aktarıldı.

Rumen teknik adamın raporunda Muhammet Demir hakkında, "Türk futbolu için önemli bir isim" ifadesini kullandığı aktarılırken, şunlar kaydedildi: