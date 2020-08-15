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Spor

Sumudica, Muhammet Demir'in kalmasını istedi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica transfer ve takım hakkında yönetime rapor sundu. Sumudica raporsunda, Muhammet Demir'in takımda kalmasını istedi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:00 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:00
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın geçen sezon kiralık olarak forma giyen Muhammed Demir'in takımda kalması yönünde rapor sunduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak takıma katılan Muhammet Demir'in yeni sezonda da kadroda bulunması yönünde Sumudica tarafından hazırlanan raporun, transfer komitesine iletildiği aktarıldı.

Rumen teknik adamın raporunda Muhammet Demir hakkında, "Türk futbolu için önemli bir isim" ifadesini kullandığı aktarılırken, şunlar kaydedildi:

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