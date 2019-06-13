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Sumudica resmen Gazişehir Gaziantep'te

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile 2 yıllık anlaşma yaptı.

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Süper Lig'e adım atan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı siyahlı ekip daha önce prensipte anlaştığı Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gazişehir Gaziantep Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Adil Sani Konukoğlu, başkan yardımcısı Haluk Kalyoncu, Marius Sumudica ve yöneticiler katıldı.

İmza töreninde konuşan başkan Konukoğlu, transfer çalışmalarına devam edeceklerini söyleyerek, "Gazişehrimizin takımını bu ligde ses getiren bir takım haline getireceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni gelecek olan futbolcularımız da var. Bu çalışmalar henüz bitmedi. Hocamızın ve diğer arkadaşlarımızın katkıları ile kadromuzu oluşturacağız. Zaten mevcut futbolcularımızdan da devam edecek arkadaşlarımız var. Hocamız, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüze hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Gazişehir Gaziantep'e geldiği için mutlu olduğunu belirten Sumudica ise "Ben buradan başkana ve tüm taraftarlara söz veriyorum; Süper Lig'de Gazişehir hem güzel bir futbol oynayacak, hem de istediğimiz transferler gerçekleşirse bu takım 10'uncu sıradan aşağıya düşmeyecek. Eğer bunu başaramazsam, hiçbir şey talep etmeden evime dönerim. Türkiye benim ikinci memleketim. Gaziantep ve takımım adına elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Başkan yardımcısı Haluk Kalyoncu da takımın Süper Lig'e çıkmasında emeği geçen başkan Konukoğlu'na teşekkür ederek, "Yeni hocamızın Süper Lig'de keyifli bir futbol oynatacağını ve bu keyifli futbolun stadyumumuzu daha coşkulu ve daha kalabalık bir ortama kavuşturacağına inanıyorum. Hocamız ideali olan bir antrenör. Biz de Gazişehir Gaziantep yönetimi olarak ideali olan bir yönetimiz. Böyle bir hocayla çalışacağımız için kendimizi şanslı hissediyor, hocamıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından başkan Konukoğlu ile Marius Sumudica sözleşmeyi imzaladı.

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