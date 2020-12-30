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Spor

Sumudica Türk vatandaşlığına geçiyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 12:16 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:16
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Büyükekşi, AA muhabirine, Rumen teknik adamın geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçme noktasında bir talepte bulunduğunu anımsattı.

Bunun üzerine gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu. Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek."

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