Sumudica: Yaklaşık bir yıldır sahamızda puan kaybetmiyoruz

19 Aralık 2020 Cumartesi 23:50 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 23:50

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'yla keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Sumudica, "Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na maç öncesi baklava hediye ettim. Emre Belözoğlu benimle Rumence şakalaştı. Rumence biliyor. Hagi ve Popescu ile oynadı daha önce." dedi.

"KANATLARI İYİ KAPATTIK"



Sarı lacivertlilerin Caner Erkin'le başlayacaklarını düşündüklerini belirten Rumen teknik adam, "Bugün Fenerbahçe'nin Caner'le başlayacağını düşünmüştük, ortalara tedbir aldık ama onunla başlamadılar. Kanatları iyi kapattık. İlk yarı daha iyi oynadık. Orta sahada güç kaybı yaşadık. Defansif bir oyuncu aldım. Sistemi 5-4-1'e döndürdüm ve kazandık. Evimizde 350 gündür kaybetmiyoruz. Son 22 maçın hepsinde gol attık. Bu da bizim iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Bu ligdeki tüm takımlara karşı galibiyet kovalayan bir takımız. Hedefimiz iyi futbol oynamak." ifadelerini kullandı.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI



Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toptantısında yaptığı açıklamada, rakipten daha iyi olduklarını söyledi.

Maça iyi hazırlandıklarını kaydeden Sumudica, "Bugün rakibimizden daha iyiydik. Taktiksel olarak iyi hazırlandık. Bu galibiyeti hak ettik. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti ve sonunda galibiyeti aldık. Oyuna 3-5-2 sisteminde başladık ve rakip Thiam'ı oyuna alınca biz de taktiğimiz değiştirdik ve buna önlem aldık. Sonucunda da kazandık. Yaklaşık bir yıldır sahamızda puan kaybetmiyoruz. Son 20-21 maçtır yenilmeyen, gol atan bir ekibiz. Bu galibiyeti hak ettik ve daha fazlasını da hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"ŞEHRİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"



Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangınla ilgili de üzgün olduklarını ifade eden Sumudica, "Bugün yaşanan olayla ilgili şehrimize geçmiş olsun diyorum. Şehir bugün zor bir süreç yaşadı. O yüzden bugünkü galibiyet kentimize, taraftarlarımıza armağan olsun. İyi bir takımız, her anlamda iyi bir ekibimiz var. O yüzden başarılar da kendiliğinde geliyor." dedi.

Sumudica, Gaziantep'te olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Galip geldiğimiz için mutluyum. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum ama 4 aylık bir kontratım kaldı. Henüz yönetimden bu konuda bir talep gelmedi." ifadelerini kullandı.