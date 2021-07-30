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Spor

Sumudica'dan Türkiye'ye fidan bağışı

Gaziantep FK ve Ç.Rizespor'un eski teknik direktörü Marius Sumudica, bin fidan bağışında bulunduğunu söyledi.

30 Temmuz 2021 Cuma 00:25 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 00:25
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Geçtiğimiz sezon Türkiye'de Gaziantep FK ve Ç.Rizespor takımlarını çalıştıran ve şimdilerde Romanya'nın Cluj takımının teknik direktörlüğünü yapan Marius Sumudica Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla alakalı oldukça üzgün olduğunu söyledi.

Sporx'in haberine göre, Türkiye'nin her zaman kendisi için çok önemli bir ülke olduğunu ifade eden Sumudica; "Çıkan yangınlar beni çok üzdü. Ormanlar bizim nefes almamız için çok önemli. Türkiye'nin zor zamanında yanında olmak ve o ağaçların yerinde yeni fidanların yeşermesi adına bin fidan bağışlayacağım. Umarım yangınlar kısa süre içerisinde kontrol altına alınır ve can kaybı yaşanmaz" dedi.

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