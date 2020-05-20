İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7967
  • EURO
    7,4712
  • ALTIN
    382.206
  • BIST100
    102604
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sumudica'nın koronavirüs testi sonucu çıktı
Spor

Sumudica'nın koronavirüs testi sonucu çıktı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Alexandru Maxim'in 14 günlük karantina süreci sona erdi. Teknik heyet ve Maxim'in yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı.

AA20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:00 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:00
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Alexandru Maxim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salgın sebebiyle liglere verilen erteleme kararının ardından, ülkeleri Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, yardımcıları ile futbolcu Alexandru Maxim'in 14 gün önce girdikleri karantina süreci bitti.

Bu sürecin ardından kontrolleri yapılan ve teste tabi tutulan Sumudica, yardımcıları ve Maxim'in Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Sumudica, yardımcı antrenörler ve Maxim'in takımın bugünkü antrenmanında yer alması bekleniyor.

Mutfak tüpü bomba gibi patladı, 3 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.