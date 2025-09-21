Sunderland ile Aston Villa puanları paylaştı

İSTANBUL 26°C / 19°C
Spor

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Sunderland sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Stadium of Light'ta oynanan maç 1-1 berabere bitti.

21 Eylül 2025 Pazar 18:04
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Sunderland sahasında Aston Villa'yı ağırladı.

Stadium of Light'ta oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Ev sahibi ekipte Reinildo Mandava direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta takımlar devreye eşit girdi.

Konuk ekip, 67. dakikada Matty Cash'in golü ile 1-0 öne geçti.

Sunderland, 75. dakikada Wilson Isidor ile karşılık verdi ve eşitliği yakaladı. Başka gol olmayan maçta takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Sunderland, 8 puanla 7. sıraya yerleşti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Aston Villa ise 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Ligin sonraki haftasında Sunderland, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Aston Villa ise sahasında Londra temsilcisi Fulham'ı ağırlayacak.

