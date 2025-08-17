İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Sunderland, Nordi Mukiele transferini duyurdu

17 Ağustos 2025 Pazar 15:54
Premier Lig ekibi Sunderland, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinden Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı.

Sunderland Kulübü, 27 yaşındaki Fransız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 12 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Laval, Montpellier ve Leipzig formaları da giyen Mukiele, 2022'de PSG'ye imza attı.

Bayer Leverkusen'de geçen sezon kiralık oynayan Fransız sağ bek, 24 maçta 2 gol kaydetti.

Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Mukiele'yi kadrosuna katarak Arthur Masuaku, Omar Alderete, Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 12. transferini gerçekleştirdi.

