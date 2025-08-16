İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sunderland, Premier Lig'e 3 puanla döndü
Spor

Sunderland, Premier Lig'e 3 puanla döndü

Premier Lig'de ilk hafta mücadelesinde Sunderland, evinde West Ham United'ı ağırladı. Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Haber Merkezi16 Ağustos 2025 Cumartesi 20:55 - Güncelleme:
Sunderland, Premier Lig'e 3 puanla döndü
ABONE OL

Premier Lig'de ilk hafta mücadelesinde Sunderland, evinde West Ham United'ı ağırladı.

Stadium of Light'ta oynanan mücadele, Sunderland'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sunderland'e galibiyeti getiren goller, 61. dakikada Eliezer Mayenda, 73.dakikada Daniel Ballard ve 90+2. dakikada Wilson Isidor'dan geldi.

Bu sonuçla, Sunderland 1.hafta sonunda puanını 3'e yükseltirken West ham United ise 0 puanda kaldı.

Sunderland önümüzdeki hafta Burnley'in konuğu olacak. West Ham United ise evinde Chelsea'yi ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.