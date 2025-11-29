İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Sunderland'den müthiş geri dönüş!

Premier Lig'in 13. haftasında 2-0 geriye düşen Sunderland, Le Fee, Traore ve Brobbey'in golleriyle Bournemouth'u 3-2 mağlup ederek üç maçlık galibiyet hasretine son verdi.

HABER MERKEZİ29 Kasım 2025 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
Premier Lig'in 13. haftasında Sunderland, evinde Bournemouth'u konuk etti.

Stadyum of Light'ta oynanan mücadeleyi 2-0 geriye düşen Sunderland, 3-2 kazandı.

Sunderland'e maçta galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Enzo Le Fee, 46. dakikada Bertnard Traore ve 69. dakikada Brian Brobbey attı.

Konuk ekip Bournemouth'un gollerini ise 7. dakikada Amine Adli ile 15. dakikada Tyler Adams attı. Ayrıca Bournemouth'da 90+6. dakikada David Brooks direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ENES ÜNAL 80'DE OYUNA GİRDİ

Bournemouth forması giyen milli oyuncu Enes Ünal, mücadeleye 80. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aranın ardından kazanan Sunderland, puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Ligde üst üste 4. maçında da puan kaybeden Bournemouth ise 19 puanla 9. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Sunderland, Liverpool'a konuk olacak. Bournemouth, Everton'u konuk edecek.

