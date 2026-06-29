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Spor

Sunderland'den Xhaka teklifine ret!

Premier Lig ekibi Sunderland, Chelsea'den Granit Xhaka için gelen 8 milyon euroluk teklifi reddetti.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 01:33 - Güncelleme:
Sunderland'den Xhaka teklifine ret!
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Sunderland, Chelsea'nin Granit Xhaka için yaptığı teklifi geri çevirdiği belirtildi. David Ornstein'e göre Chelsea, İsviçreli orta saha oyuncusu için 8 milyon euroluk teklif sundu ancak Sunderland bu teklifi kabul etmedi.

SUNDERLAND SATMAYI PLANLAMIYOR

Sunderland yönetiminin, Chelsea'nin teklifini kabul edilebilir bulduğu ancak Xhaka'yı satma düşüncesinde olmadığı aktarıldı.

Kulübün, kaptanını hiçbir koşulda elden çıkarmayı planlamadığı ifade edildi.

XABI ALONSO AYRINTISI

Granit Xhaka'nın, Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso ile Bayer'de birlikte çalıştığı hatırlatıldı. İkilinin, Bayer'de Bundesliga şampiyonluğu yaşadığı belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Granit Xhaka, geçen yaz Sunderland kadrosuna katıldı. İsviçreli orta saha oyuncusu, Premier Lig'de 34 maçta forma giydi, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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