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Suning’ten son dakika atağı

G.Saray’ın transferini beklediği Diagne’ye Çin’den Guangzhou’dan sonra yeni bir talip çıktı. Suning, Aslan’ın istediği 15 milyon €’yu ödemeye hazır.

  • Star Spor
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MBAYE Diagne, Çin pazarında kıymete bindi. Arap kulüpleri ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasından sonra, Çin ekibi Guangzhou Evergrande devreye girmiş ve Sarı-Kırmızılı yönetim ile pazarlık yapmıştı. Bu takım ile yapılan görüşmeler devam ederken, şimdi de yeni bir Çin takımı devreye girdi. Jiangsu Suning, Senegalli oyuncuyu almak için harekete geçti. Kadrosunda 3 yabancı oyuncusu bulunan ve kontenjan sıkıntılı yaşamadığı için Diagne transferinde şansını artıran Suning’in Galatasaray’ın bonservis bedeli olarak talep ettiği 15 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Suning’in Diagne ile henüz görüşme gerçekleştiremediği ve Afrika Kupası’nın sona ermesiyle önümüzdeki hafta içine randevu alındığı belirtildi. Suning takımı, Diagne ile de anlaşmaya varırsa, transferi noktalamak için Galatasaray ile son bir kez masaya oturacak ve golcünün durumu belli olacak.

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