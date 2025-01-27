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Spor

Super Bowl LIX'te finalin adı belli oldu

Amerikan futbolunda şampiyonun belli olacağı Super Bowl LIX'te finalin adı belli oldu. Üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
Super Bowl LIX'te finalin adı belli oldu
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Amerikan Futbolunda şampiyonun belli olacağı Super Bowl LIX'in adı kondu.

Normal sezonu 17 maçta 15 galibiyetle geçen son şampiyon Kansas City Chiefs, önce Houston Texans'ı 23-14, konferans finalinde ise Buffalo Bills'i 32-29 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Son 6 sezonda 5 kez konferans şampiyonu olan Chiefs, üst üste 3. şampiyonluk için sahada olacak.

Normal sezonu 17 maçta 14 galibiyetle geçen Philadelphia Eagles ise 'wild card playoff' maçında Green Bay Packers'ı 22-10, ardından Los Angeles Rams'ı 28-22 geçtikten sonra konferans finalinde Washington Commanders'ı 55-23 gibi farklı bir skorla geçerek adını Super Bowl'a yazdırdı.

Son olarak 2017'de şampiyon olan, 2022'de Chiefs'e karşı Super Bowl oynayıp kaybeden Eagles, 7 senelik hasretini bitirmek isteyecek.

9 Şubat 2025'te oynanacak olan Super Bowl'a New Orleans'taki Caesars Superdome'da oynanacak.

  • Super Bowl LIX
  • Kansas City Chiefs
  • Philadelphia Eagles

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