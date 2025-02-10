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Spor

Süper Bowl'da Gazze protestosu

ABD'de milyonların izlediği Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk mücadelesi Super Bowl karşılaşmasına Gazze protestosu damga vurdu. Devre arasında dansçıların arasına giren bir kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
Süper Bowl'da Gazze protestosu
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ABD'de milyonların izlediği Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Süper Bowl" karşılaşmasının devre arasındaki gösteride dansçıların arasına giren bir kişi, elinde Sudan ve Filistin bayrağı ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, bir kişi, "Süper Bowl" müsabakasının devre arasında rapçi Kendrick Lamar'ın sahne aldığı sırada dansçıların arasına girdi.

Elinde Sudan ve Filistin bayrağı olan kişi Sudan'daki savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Durum fark edilince güvenlik görevlileri müdahalede bulunarak kişiyi saha dışına çıkardı.

ABD'DE SÜPER BOWL MAÇI

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 59'uncusu düzenlenecek Süper Bowl, bu akşam yerel saatle 18.30'da Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Süperdome'da oynanacak.

NFL'de 2024 sezonu Lombardi Kupası'nın sahibini belirleyecek mücadelede Amerikan Futbol Konferansı'nda (AFC) zafere ulaşan Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles karşılaşacak.

ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından takip edilmesi beklenen maçı, 83 bin taraftar da statta izleyecek.

Amerikan Futbolu Ligi'nde şampiyonun belirleneceği "Süper Bowl" organizasyonunun ülke ekonomisine etkisinin 500 milyon doları bulması bekleniyor.

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