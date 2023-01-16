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Spor

Süper Kupa Barcelona'nın oldu!

İspanya Süper Kupa mücadelesinde Real Madrid ve Barcelona'nın karşı karşıya geldiği El Clasico mücadelesini 3-1 kazana Barcelona kupaya uzandı.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 00:11 - Güncelleme:
Süper Kupa Barcelona'nın oldu!
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İspanya Süper Kupası'nı finalde Real Madrid'i 3-1 mağlup eden Barcelona kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona, 33. dakikada Gavi ve 45. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Barcelona, 69. dakikada Pedri'nin golüyle farkı 3'e çıkardı.

Müsabakanın 90+3. dakikasında Karim Benzema'nın attığı golle Real Madrid farkı indirse de maçı 3-1 kazanan Barcelona kupanın sahibi oldu.

Son şampiyon Real Madrid'i mağlup ederek Süper Kupa'yı kaldıran Barcelona, 14 kezle bu kupayı en çok kazanan takım olmaya devam etti. Katalan takımının ardından 12 kezle Real Madrid geliyor.

İki ezeli rakibin ligdeki mücadelesinde ise Barcelona (41) lider, Real Madrid (38) ikinci sırada bulunuyor.

İspanya'da La Liga kulüplerinin gelirlerini attırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla Süper Kupa maçları ilk olarak 2018 yılında ülke dışında (Fas) oynanmaya başlamıştı.

Süper Kupa, 2020'de format değiştirerek 4'lü finale (La Liga birinci ve ikincisiyle Kral Kupası finalistleri) dönüştürülürken, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) bu turnuvanın maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa'da yarı finalde kaybeden takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1,4 milyon avro kupayı kazanan takıma da 2 milyon avro veriyor.

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