27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Süper Kupa finali hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray Akhisar maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor Süper Kupa için karşıya karşıya gelecek. Tüm futbolseverleri heyecanlandıran bu karşılaşma hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Süper Kupa finali hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray Akhisar maçı saat kaçta? sorularının yanıtları merak ediliyor. Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişttirildi. TFF'den konuya ilişikin açıklama yapıldı. Süper Kupa finali hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Futbolda 2018 yılı içinde hem Ziraat Türkiye Kupası'nı, hem de Süper Kupa’yı kazandıktan sonra geçen sezon TFF 1’inci Lig’e düşmekten kurtulamayan Akhisarspor için yarın heyecanlı bir karşılaşma oynanacak. Tüm futbolseverler Süper Kupa finali hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray Akhisar maçı saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Türkiye Kupası’nda final oynayan yeşil-siyahlılar, finalde kendisini geçip kupayı kazandıktan sonra ligi de şampiyon tamamlayan Galatasaray’la TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Süper Kupa finali hakkında tüm soruları sizler için yanıtlandırdık. 
 
SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ? 
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
 

 
GALATASARAY AKHİSAR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişti.
 
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
 
"Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi.
 
Ankara Eryaman Stadyumu'nda maç, saat 21.30'da başlayacak."
 
VAR KADROSU BELLİ OLDU
Halil Umut Meler’in yöneteceği Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesinde VAR olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR olarak ise Ali Şansalan ve Bahattin Duran görev yapacak.

NARKOTERÖR’E “ŞEHİT ÖCAL” DARBESİ

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Efsane dizinin senaristi hayatını kaybetti

Efsane dizinin senaristi hayatını kaybetti

Dünyanın en ince altını üretildi: 2 atom kalınlığında...

Dünyanın en ince altını üretildi: 2 atom kalınlığında...

İlk sefer başarıyla tamamlandı... Şimdi rotayı oraya çevirdiler

İlk sefer başarıyla tamamlandı... Şimdi rotayı oraya çevirdiler

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

TV sunucusundan şaşırtan açıklama: Sivrisineklere kan bağışlayın

TV sunucusundan şaşırtan açıklama: Sivrisineklere kan bağışlayın

Murat nehri onlara mezar olmuştu... Son görüntüleri ortaya çıktı

Murat nehri onlara mezar olmuştu... Son görüntüleri ortaya çıktı

'Ne yaptıysa teröristbaşı Gülen'in talimatıyla yaptı'

'Ne yaptıysa teröristbaşı Gülen'in talimatıyla yaptı'

Hastaneden 10 milyon liralık vurgun iddiası! Gözaltılar var

Hastaneden 10 milyon liralık vurgun iddiası! Gözaltılar var
 

POPÜLER HABERLER

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

Kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlik kampında

Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlik kampında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA