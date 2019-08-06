Futbolda 2018 yılı içinde hem Ziraat Türkiye Kupası'nı, hem de Süper Kupa’yı kazandıktan sonra geçen sezon TFF 1’inci Lig’e düşmekten kurtulamayan Akhisarspor için yarın heyecanlı bir karşılaşma oynanacak. Tüm futbolseverler Süper Kupa finali hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray Akhisar maçı saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Türkiye Kupası’nda final oynayan yeşil-siyahlılar, finalde kendisini geçip kupayı kazandıktan sonra ligi de şampiyon tamamlayan Galatasaray’la TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Süper Kupa finali hakkında tüm soruları sizler için yanıtlandırdık.

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda maç, saat 21.30'da başlayacak."

VAR KADROSU BELLİ OLDU

Halil Umut Meler’in yöneteceği Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesinde VAR olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR olarak ise Ali Şansalan ve Bahattin Duran görev yapacak.