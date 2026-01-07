Eksiği çok olan Kanarya Sadece 8 yedekle çıktı. Samsun'la anlaşan kaleci İrfan Can kadroda yoktu. Musaba ilk 11'de çıktığı maçta 2 asistle yıldızlaştı.

Süper Kupa yarı finalinde F.Bahçe, ligin dişli ekiplerinden Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle, 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev finalde G.Saray'ın rakibi oldu. Mücadeleye oldukça etkili bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler, henüz 4. dakikada aradığı golü buldu. Yeni transfer Musaba'nın asistinde topu ağlara gönderen Kerem Aktürkoğlu, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Sarı-lacivertlilerde 35. dakikada Duran, 40. dakikada ise Asensio'nun şutları direkte patladı. Samsunspor ikinci yarıya üç değişiklikle başlarken, bu hamleler sonrası topa daha fazla hâkim olan taraftı. Ancak golü bulan taraf F.Bahçe oldu. Topu getiren Musaba, golü atan ise Duran oldu. 78. dakikada Makoumbou kızardı. F.Bahçe'nin genç yeteneği Yiğit'in golü ise VAR'a takıldı. Kanarya'nın maç boyunca ön alanda uyguladığı yoğun pres beğeni topladı. Özellikle yeni transfer Musaba'nın Kerem Aktürkoğlu ile olan uyumu dikkat çekti. Savunmada Skriniar ise kritik hamleleriyle güven verdi.