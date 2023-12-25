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Spor

Süper Kupa için sürpriz iddia! Maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek

Eski hakem Fırat Aydınus, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta oynanacak olan Süper Kupa maçı için sürpriz bir iddia ortaya attı. Aydınus merakla beklenen finali hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi. İşte detaylar...

25 Aralık 2023 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Süper Kupa için sürpriz iddia! Maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

İki ezeli rakip, 1 Ocak Cuma günü bu kez Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.

Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç için flaş bir hakem iddiası geldi.

Süper Lig'in eski hakemi Fırat Aydınus, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını, 39 yaşındaki Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi.

Süper Lig'de oynanan ve 0-0 sona eren derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

DAHA ÖNCE 3 DERBİ YÖNETTİ

Bitigen ile 19 maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Kayseri bölgesi hakemi ile 14 maça çıkan Fenerbahçe ise bu maçlarda 11 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bitigen daha önce 3 kez derbi yönetti. Geçen sezon 4 Haziran'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 kazandığı derbide düdük çaldı. Genç hakem daha önce 15 Mart 2020'de 0-0 sona eren Galatasaray - Beşiktaş maçında da görev aldı. 18 Mayıs 2023'te Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Trabzonspor maçında da yine Bitigen vardı.

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