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Spor

Süper Kupa, Inter'in oldu!

İtalya Süper Kupa finalinde Inter, Napoli'yi 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

23 Ocak 2024 Salı 00:21 - Güncelleme:
Süper Kupa, Inter'in oldu!
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İtalya Süper Kupa finalinde Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile Walter Mazzarri'nin yönetimindeki Napoli karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al Awal Park'ta oynanan mücadeleyi Inter 1-0 kazanırken, kupayı getiren golü 90+1'de Arjantinli golcü Lautaro Martinez kaydetti.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken, Napoli'de Giovanni Simeone 60. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Üst üste 3. kez kupayı müzesine götüren Inter, toplamda 8. kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

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