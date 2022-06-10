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Spor

Süper Kupa maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

DHA10 Haziran 2022 Cuma 15:25 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda; Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi. 2021-2022 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi. Turkcell Süper Kupa müsabakasını UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek. UEFA, geçtiğimiz yıl 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde yapılmasını kararlaştırmıştı.

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