İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2020 Salı / 6 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3983
  • EURO
    8,7532
  • ALTIN
    458.892
  • BIST100
    1106.1
Spor

Süper Kupa maçı seyircili oynanacak

Budapeşte'de Sevilla ile Bayern Münih arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finaline stat kapasitesinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.

IHA25 Ağustos 2020 Salı 15:59 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:01
ABONE OL

UEFA, Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü Budapeşte’de oynanacak UEFA Süper Kupa maçına stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar taraftar alınacağını açıkladı.

UEFA İcra Komitesi, önemli bir karar imza attı. Bugün yapılan toplantının ardından, Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü Budapeşte’de oynanacak Süper Kupa maçında UEFA Oyuna Dönüş Protokolü’nün uygulanacağı ve bu kapsamda müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar taraftar alınacağını açıklandı.

UEFA organizasyonlarına korona virüs sebebiyle seyirci alınmama kararına ilişkin durum takibinin yapılmaya devam edileceği ve herhangi bir değişikliğin gerekmesi durumunda UEFA İcra Komitesi’ne tavsiyede bulunulacağı da dile getirildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de kararla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Futbolun zor zamanlarda taraftarlar olmadan devam edebileceğini göstermek önemli ancak bu oyunun karakterinden bir şeyler kaybettiriyor. Taraftarların maçlarımıza dönüşünü görmeye başlayacak bir pilot uygulama olarak Budapeşte’deki UEFA Süper Kupası’nı kullanmayı umuyoruz. Macaristan Federasyonu ve hükümeti ile herkesin sağlığını korumak için önlemler almak üzere yakın bir şekilde çalışıyoruz. İnsanların güvenliği ile risk almayacağız" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.