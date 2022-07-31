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Spor

Süper Kupa maçı sonrası Trabzon'da büyük sevinç

Trabzonspor'un Süper Kupa galibiyeti Trabzon'da coşkuyla kutlandı. Millet Bahçesi'nde toplanan taraftar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

DHA31 Temmuz 2022 Pazar 00:06 - Güncelleme:
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Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Bordo mavililer, 4-0'lık skorla rakibini yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

Kentte, "61 Ülke El Ele Hayde Horona" sloganıyla düzenlenen "2. Uluslararası Trabzon Horon Festivali"nin düzenlendiği Millet Bahçesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin taraftar, sahneye kurulan dev ekranda maçı heyecanla izledi.

Maçın son düdüğüyle birlikte taraftar büyük sevinç yaşadı.

Coşkulu taraftarlar, DJ'lerin çaldığı müziğe eşlik ederek telefonların flaşıyla da ışık şov yaptı. Taraftarların sevinci gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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