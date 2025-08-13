UEFA Süper Kupa karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi anlamlı bir pankart açıldı.

Süper Kupa maç önü seremonisinde açılan pankartta, 'Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun' ifadeleri yer aldı.

UEFA'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan UEFA resmi sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapılırken, yapılan paylaşımda "Udine'deki UEFA Süper Kupa'dan mesaj net ve açık: Bir pankart. Bir çağrı." ifadeleri yer aldı.