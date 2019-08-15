Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçının 14. dakikasında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ile Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen E.D, Y.Y, F.Y, ve C.Ö de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkan Ali Abdülselam Yılmaz ve dört isim serbest kaldı.

Yılmaz'ın, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen ilk sorgusunda Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma geldiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını söylediği öğrenildi.

Yılmaz'ın ayrıca, gerçekleştirdiği hareketin önceden planlanmadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu belirttiği bildirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler, emniyetteki ifadelerini tekrar ettiklerini belirtti.

Savcılık şüpheli Yılmaz'ı "izinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheliyi ise "izinsiz sahaya girmek suçuna iştirak" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve ikamete yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüpheliler hakkında emniyette "futbol müsabakalarında seyirden men cezası" verildiği öğrenildi. Mahkeme, Süper Kupa maçında sahaya giren Ali Abdülselam Yılmaz ve gözaltına alınan 4 arkadaşı, adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Youtube'daki kanalında çektiği videoları yayınlayan Ali Abdülselam Yılmaz'ın, Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında, ilgi çekmek için sahaya atlaması kamuoyunda tepki çekmişti

Öte yandan maçta yabancı bir taraftara sahte bilet sattığı tespit edilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Şüphelinin üzerinden ele geçen döviz ve Türk lirası paranın suçtan elde edilmiş olabileceği gerekçesiyle el konulduğu bildirildi.