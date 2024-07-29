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Spor

Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

IHA29 Temmuz 2024 Pazartesi 16:56 - Güncelleme:
Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkacak
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Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri yarın 09.00'da satışa sunulacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri Passolig web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

Turkcell Süper Kupa mücadelesinin bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi. Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar Batı ve Güney, Beşiktaşlı taraftarlar da Doğu ve Kuzey tribünlerinde yer alacak.

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