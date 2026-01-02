İSTANBUL 8°C / 5°C
  • Spor
  • Süper Kupa maçları öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek
Spor

Süper Kupa maçları öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa müsabakaları öncesinde ortak basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

AA2 Ocak 2026 Cuma 11:43 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenleneceğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenlenecektir." denildi.

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 4 Ocak Pazar günü saat 19.30'da Gaziantep Stadı'nda, Fenerbahçe ile Samsunspor'un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı ise her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 5 Ocak Pazartesi günü saat 18.15'te Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek.

  • süper kupa
  • toplantı

Popüler Haberler
