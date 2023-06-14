Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi sorgulanmaya başladı. Galatasaray ile Fenerbahçe, bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde 7. kez kozlarını paylaşacak. Peki Süper Kupa ne zaman 2023? Türkiye Süper kupa Galatasaray - Fenerbahçe maç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar

SÜPER KUPA NE ZAMAN 2023?



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. 2023 Türkiye Süper Kupa maçının Ağustos ayının ilk haftası oynanması bekleniyor.

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.

İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.