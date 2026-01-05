Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Samsunspor, yarın 20.30'da karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, iyi ve organize bir takımla karşılaşacaklarını belirtti.

Organizasyonda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren genç teknik adam, "Burada olduğumuz için mutluyuz. Samsun'a karşı 1 maç oynadık ve en iyi maçımız değildi. Açık söylemek gerekirse iyi ve organize bir takıma karşı kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas (Reis) harika bir iş çıkarıyor. Bizler için iyi bir test olacak. 2-3 gün idmanla nerede olduğumuzu anlamak çok mümkün değil ama bu araya ihtiyacımız vardı. İyi bir maç olacak ve bizler de bu maç için hazırız." ifadelerini kullandı.

Kazanmanın kendilerine sezonun devamı için ekstra güç vereceğini aktaran 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmak her zaman iyidir. Her zaman size yardımcı olur. İlk geldiğimizde söylemiştim galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyetler. Buraya gelme sebebimiz yarınki maçı kazanmak. Kazanmak ekstra bir güç olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz."

Tedesco, yeni transferleri Anthony Musaba'nın durumuna ilişkin soruya "Oynayıp oynamayacağı yönündeki kararımı göreceğiz. Bu kararı akşam vereceğim. İlk izlenimlerimiz kendisiyle ilgili iyi. Çok antrenman yapma şansı olmadı ve ama ligi ve Samsunspor'u iyi biliyor. Bu maçı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor." şeklinde cevap verdi.

Skriniar: "Finalde olmak istiyoruz"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Milan Skriniar ise finalde yer almak istediklerini dile getirdi.

Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Skriniar, "Samsunspor ile birkaç hafta önce ligde karşılaşmıştık ve sıkıntı yaşamıştık. İyi ve organize bir takım. Yarın zor bir maç olacağını düşünüyorum. Bizler de formdayız, artık birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Finalde olmak istiyoruz, yarın bizler için iyi bir test olacak." diye konuştu.

SAMSUNSPOR CEPHESİ

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, zor bir karşılaşma olacağını ifade etti.

Çok fazla dinlenme fırsatlarının olmadığını aktaran Reis, "Ligin ilk yarısına baktığımızda yoğun bir trafikten geçtik. Bu kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da kazanmak için oynayacaktır. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Anthony Musaba'nın artık kendi oyuncuları olmadığını ve futbolcuya ilişkin yorum yapmayacağını aktaran Reis, "Sadece Musaba'dan yoksun değiliz, birçok sakat oyuncumuz var. Diğer oyunculara forma şansı doğmuş oldu. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Çok başarılı bir performans gösterdiler, yenilmeyen tek takımlar. Diğer kulvarlarda da iyi performans gösterdiler. Zor maç bizi bekliyor. İyi bir maç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kupaya uzanmak için önlerinde zorlu 2 maç bulunduğunu anlatan Reis, şunları kaydetti:

"Geçen sezon çok iyi performans göstererek buraya gelmeyi hak ettik. Yarınki karşılaşmadan zevk almaya çalışacağız.Kadroyu henüz kararlaştırmadım. Bahaneleri ve ağlamayı seven bir hoca değilim. Sakatların oluşu diğer oyunculara şans geldiği anlamına gelir. Emre de sakat. Bizim adımıza zor bir durum. Yarın güçlü bir mantalite göstermemiz gerekiyor. Şimdiye kadarki performanstan dolayı tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Şartlar ne olursa olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar, yarın da öyle olacak."

- Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Anadolu kulüpleri için 3 kulvarda mücadelenin zorluğuna değinen Zeki, "Geçen sezon göstermiş olduğumuz büyük başarının ardından burada bulunmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Yarınki maçın zorluğunun farkındayız ama bizler de iyi hazırlandık. Zor bir ilk yarı geçirdik. Hem Avrupa hem ligde zorlu süreçler geçirdik. Bir takım eksiklerimiz var. Ne olursa olsun buraya geldik ve yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Hiçbir zaman bahanelere sığınmadıklarını aktaran Zeki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolun içindeki insanlar, Anadolu kulüplerinin 3 kulvarda bu işi götürmesinin zorluğunu biliyor. Biz de bunun zorluklarını yaşadık ama bahaneye sığınmadık. İzlanda'ya gittik, gelince 2 gün sonra maç oynadık. Hepsinden keyif alarak, birbirimize sarılarak en güçlü şekilde bu durumdan nasıl çıkarız diye konuştuk. Geldiğimiz noktada 3 büyük takımla burada bulunmak bizler için mutluluk, keyif ve çok büyük gurur verici bir olay. Bunun üstesinden gelmek için yarın sahaya çıkacağız."