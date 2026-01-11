Domenico Tedesco, Kanarya'da ilk kupasını kazandı.

Okan Buruk, G.Saray'da ikinci kez finalde kaybetti.

Sarı-Kırmızılı takım, maçı 1 isabetli şut atarak bitirdi.

Dev finalde topun oyunda kalma süresi 47:57 oldu.

Dengeli başlayan finalin ilk yarısında Galatasaray topa daha fazla sahip olsa da etkili değildi. Topu hücum hattına taşımakta zorlanan Sarı-Kırmızılılar'da Yunus Akgün ve Leroy Sane'nin düşük performansları oyun kalitesini direkt etkiledi. Tabii burada Fenerbahçe savunmasının da payı büyük. Hem Akgün'e hem de Sane'ye boş alan bırakmayan Sarı-Lacivertliler, orta sahadaki yeni transferi Guendouzi'nin 28'deki golüyle öne geçti. Fransız yıldız, golünün yanı sıra defansif hamleleriyle de dikkat çekti. 36'da Galatasaray'ın golü iptal oldu. Cim-Bom'da ikinci yarı Davinson çıktı, Sara girdi. 48'de Oosterwolde'den gelen ikinci gol, Okan Buruk'un bu hamlesini boşa çıkarmış oldu. Bu golle birlikte adeta maçı koparan Sarı-Lacivertliler, sahanın her bölümünde rakibine üstünlük kurdu. Maç boyunca daha konsantre ve istekli olan Fenerbahçeli oyuncular, ezeli rakibine karşı müthiş bir galibiyet aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'yi tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum."