Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Ozan Ergün ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

KARŞILAŞMA, ATV'DEN YAYIMLANACAK

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'da oynama hakkı elde etti. Galatasara, bu sezon yenilenen formatıyla ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.

Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ise yarı finalde geçen sezon lig üçüncüsü Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, yarınki derbide forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, yarınki derbide takımlarının yanında olamayacak.

LİGİN İLK YARISINDA GALİBİYETİ SON ANLARDA KAÇIRDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçtan son dakikalarda yediği golle 1 puanla ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle sıkıntı bir süreçten geçtiği dönemde Süper Lig'in 14. haftasında Chobani Stadı'nda sarı-lacivertlilere konuk oldu. 1 Aralık 2025'te yapılan müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.

HEDEF 8. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2006'dan bu yan "Süper Kupa" adıyla düzenlenen finali 7 kez kazandı.

Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım ünvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor.

Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.



Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" adıyla 33 kez düzenlenen organizasyonda da 10 kez mutlu sona ulaştı.

ICARDİ'NİN GÖZÜ HAGİ'NİN REKORUNDA

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2 gol daha atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancısı olacak.

Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, başarılı performansının ardından sonraki sezonda 10 milyon avro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.

Takımla toplamda 111 maça çıkan Icardi, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla 71. golüne ulaştı.

Arjantinli santrfor, yarınki finalde Fenerbahçe filelerini 2 kez havalandırırsa Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihindeki en skorer yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

Bu sezon resmi maçlarda 10 golü bulunan Mauro Icardi, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı mücadele ettiği 6 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

OKAN BURUK, FENERBAHÇE KARŞISINDAKİ İYİ PERFORMANSINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye derbilerinde başarılı performans sergiledi.

Galatasaray'ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'ye karşı 7 Trendyol Süper Lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan Buruk, söz konusu derbilerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen galibiyetten), kalesinde sadece 4 gol gördü.



FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

YENİ TRANSFERLER KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok'un yarınki maçta kadroda yer alması bekleniyor.

İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi de maç kadrosunda yer alabilir. Fransız futbolcuyla ilgili karar bugün yapılacak antrenmanın ardından verilecek.

EN SON 2014'TE KAZANDI

2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı.

Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NI 6 KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde 7 kez rakiplerine kaybetti.