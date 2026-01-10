Turkcell Süper Kupa final maçında İstanbul'da Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

FİNALİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat oynanacak derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.

G.SARAY MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

F.BAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

G.SARAY, TRABZONSPOR'U YENEREK GELDİ

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'da oynama hakkı elde etti. Galatasaray, bu sezon yenilenen formatıyla ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.

F.BAHÇE, SAMSUNSPOR ENGELİNİ AŞTI

Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 2. sırada tamamlayarak lig 3.'sü Samsunspor ile yarı finalde karşılaşan sarı-lacivertliler, Adana'da oynanan müsabakada rakibini Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın golleriyle 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi olmayı başardı.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, derbide forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, derbide takımlarının yanında olamayacak.

FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

G.SARAY'IN HEDEFİ 8. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2006'dan bu yana "Süper Kupa" adıyla düzenlenen finali 7 kez kazandı. Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım ünvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" adıyla 33 kez düzenlenen organizasyonda da 10 kez mutlu sona ulaştı.

F.BAHÇE, EN SON 2014'TE KAZANDI

2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı. Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.