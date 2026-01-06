Felipe Augusto'nun 5'teki golü ofsayta takıldı... Aslan ilk devreyi yüzde 72 topla oynama ile kapadı. Eren Elmalı golden sonra duygusal anlar yaşadı.

Aslan; Osimhen dışında neredeyse tam takımdı, Trabzonspor ise kadro oluşturmakta zorlandı. Ozan Tufan sol bekte başladı. İlk dakikalarda her iki takım da arkaya kolay sarktı. Cim-Bom yavaş yavaş kontrolü ele geçirdi. Trabzon'un sol tarafı alarm verdi. Sallai, Sane, Yunus, bu kanadı işledi. Barış ve Eren'in golleri sağ kanattan hazırlandı. İlk devre skor ve oyun olarak G.Saray'ın net bir üstünlüğüyle bitti. 48'de direkten dönen ve devamında Onana'nın çizgiden çıkardığı top Trabzon'a umut oldu, 55'te Augusto sahneye çıktı. Fırtına yüklenirken boşluk verdi; Sane-Yunus işledi, 3-1'e geldi. Trabzon'un enerjisi de adeta burada tükendi. Sarı-Kırmızılılar peş peşe pozisyonlar buldu. Kaptan Icardi fişi çekerek takımı finale götürdü.