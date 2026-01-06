İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0507
  • EURO
    50,5743
  • ALTIN
    6185.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Kupa'da final biletini kaptı! Galatasaray'dan 4 gollü zafer
Spor

Süper Kupa'da final biletini kaptı! Galatasaray'dan 4 gollü zafer

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı kırmızılılar final biletini kaptı.

AKŞAM6 Ocak 2026 Salı 08:58 - Güncelleme:
Süper Kupa'da final biletini kaptı! Galatasaray'dan 4 gollü zafer
ABONE OL

Felipe Augusto'nun 5'teki golü ofsayta takıldı... Aslan ilk devreyi yüzde 72 topla oynama ile kapadı. Eren Elmalı golden sonra duygusal anlar yaşadı.

Aslan; Osimhen dışında neredeyse tam takımdı, Trabzonspor ise kadro oluşturmakta zorlandı. Ozan Tufan sol bekte başladı. İlk dakikalarda her iki takım da arkaya kolay sarktı. Cim-Bom yavaş yavaş kontrolü ele geçirdi. Trabzon'un sol tarafı alarm verdi. Sallai, Sane, Yunus, bu kanadı işledi. Barış ve Eren'in golleri sağ kanattan hazırlandı. İlk devre skor ve oyun olarak G.Saray'ın net bir üstünlüğüyle bitti. 48'de direkten dönen ve devamında Onana'nın çizgiden çıkardığı top Trabzon'a umut oldu, 55'te Augusto sahneye çıktı. Fırtına yüklenirken boşluk verdi; Sane-Yunus işledi, 3-1'e geldi. Trabzon'un enerjisi de adeta burada tükendi. Sarı-Kırmızılılar peş peşe pozisyonlar buldu. Kaptan Icardi fişi çekerek takımı finale götürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.