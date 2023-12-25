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Spor

Süper Kupa'da hakem belli oldu! Dev maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı Süper Kupa finalinin hakemini açıkladı. Dev maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. İşte detaylar...

25 Aralık 2023 Pazartesi 15:13 - Güncelleme:
Süper Kupa'da hakem belli oldu! Dev maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

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