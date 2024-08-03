Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'la Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, sarı-kırmızılıları 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş'ın gollerini; 1. ve 81. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikada Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu skoru belirleyen golü attı.

Sezona yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ettiği Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sefer Galatasaray'ı yenerek kupa kazandı.

BEŞİKTAŞ, SÜPER KUPA'YI ALDI



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından saha ortasına kurulan platformda kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak Galatasaray'ın teknik ekibi ve oyuncularına ikincilik madalyaları verildi.

Ardından organizasyonda 3. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın teknik heyeti ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, şampiyonluk kupasını teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile havaya kaldırdı.

Büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı oyuncular, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla kutladı.

BAŞKAN HASAN ARAT, KUPA SEVİNCİNİ TARAFTARLARIYLA YAŞADI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Süper Kupa şampiyonluğu sevincini siyah-beyazlı taraftarlarla yaşadı.



Karşılaşmanın ardından yönetim kurulu üyeleriyle sahaya inerek tribünlere giden Arat, kupa sevincini tezahüratlar eşliğinde taraftarlarıyla kutladı.

MAÇIN OYUNCUSU CİRO IMMOBİLE

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Turkcell Süper Kupa maçının oyuncusu seçildi.



Karşılaşmada attığı 2 golle şampiyonlukta önemli rol oynayan Immobile'ye ödülünü Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı takdim etti.

3. KEZ SÜPER KUPA'NIN SAHİBİ OLDU



Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup ederek tarihinde 3'üncü kez Süper Kupa zaferi yaşadı.

2006'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, ikinci kupa zaferini de 2022 yılında Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak elde etti.

Siyah-beyazlı takım, organizasyonda 2007, 2009, 2016 ve 2017'de ise rakiplerine mağlup olarak kupaya uzanamadı.

İLK KEZ TÜRKİYE'DE SÜPER KUPA KAZANDI



Siyah-beyazlı ekip, ilk kez Türkiye'de düzenlenen bir Süper Kupa organizasyonunda kupanın sahibi oldu.

Daha önce kazandığı kupaları yurt dışında gerçekleştirilen finallerde kazanan Beşiktaş, 2006 yılındaki ilk Süper Kupa zaferini Almanya'da yaşarken, 2022 yılındaki kupa şampiyonluğunu da Katar'da elde etmişti.

IMMOBİLE İLK MAÇTA DERBİ TARİHİNE GEÇTİ



Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Ciro Immobile, attığı golle Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbilerin tarihine de adını yazdırdı.

Karşılaşmanın 21. saniyesinde siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren Immobile'nin kaydettiği gol iki takım arasındaki maçların en erken golü olarak kayıtlara geçti.

İki ekip arasındaki en erken gol, geçen sezon Al Musrati'nin kendi kalesine attığı ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçın 89. saniyesinde yaşanmıştı.

Immobile siyah-beyazlı forma altındaki ikinci golünü de penaltıdan attı.

SÜPER KUPA'NIN EN ERKEN GOLÜ



Immobile'nin 21. saniyede kaydettiği gol aynı zamanda Süper Kupa tarihine de geçti.

Geçen sezon oynanan ve Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı Süper Kupa maçında Galatasaraylı Mauro Icardi'nin 50. saniyede Fenerbahçe'ye attığı gol Süper Kupa'nın en erken golü olarak kayıtlarda yer almıştı.

YENİLER SİFTAH YAPTI



Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferleri arasında yer alan Rafa Silva da Ciro Immobile gibi siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Portekizli oyuncu karşılaşmanın 90+1. dakikasında skoru 4-0'a getiren golü kaydetti.

Siyah-beyazlıların genç oyuncularından Mustafa Hekimoğlu da finalin 5. golünü kaydederek ilk kez bir resmi müsabakada gol atarak tarihe geçti.

KUPAYA SVENSSON DARBESİ



Beşiktaş'a iki sezon aranın ardından Süper Kupa'yı getiren gollerde Jonas Svensson ismi öne çıktı.

Karşılaşmanın 21. saniyesinde Ciro Immobile'nin attığı golün pasını veren Norveçli oyuncu, 53. dakikada skoru 2-0'a taşıyan golü kaydetti.

Bu gol aynı zamanda geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takıma katılan Svensson'un Beşiktaş formasıyla ilk golü oldu.

OLİMPİYAT UĞURU



Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı üst üste iki finalden de kupayla ayrıldı.

23 Mayıs'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzanan siyah-beyazlı ekip, 73 gün sonra Süper Kupa'nın sahibi oldu.

FARKLI DERBİ GALİBİYETLERİNE BİR YENİSİ EKLENDİ



Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetini 5-0'la alan Beşiktaş, 83 yılı aşkın süre sonra aynı skoru tekrarladı.

Siyah-beyazlı ekip Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etmişti.

VAN BRONCKHORST 7. KUPASINI KAZANDI



Beşiktaş'ın Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyerinin 7. kupasını siyah-beyazlı takımla kazandı.

Feyenoord'la Hollanda Ligi'nde ilk kez lig şampiyonluğuna imza atan Van Bronckhorst, Hollanda ekibiyle 2'şer kez Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası'nın sahibi olurken, Glasgow Rangers'la da İskoçya Kupası sevinci yaşamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Beşiktaş, maçın ilk dakikasında öne geçti. Svensson'un ileri şişirdiği topu savunmadaki Nelsson sektirince araya Immobile girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan golcü, 23. saniyede meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

23. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktasında topla buluşan Al Musrati'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ziyech, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak Colley'den sekerek taca gitti.

45+1. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ortasında topla buluşan Immobile, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak bu pozisyonda üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada orta sahada aldığı topu derinlemesine Barış Alper Yılmaz'a atan Batshuayi, koşusuna devam etti. Ceza sahası içi sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Barış, iki rakibine rağmen pasını yay içinde Batshuayi'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Gedson Fernandes'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine doğru orta açtı. Abdülkerim Bardakcı'dan seken topu önünde bulan Svensson, altıpas çizgisi önünde şutunu çekti ve fileleri sarstı: 0-2

59. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda, kaleci Muslera topu çeldi.

63. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

81. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Immobile'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Immobile, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3

90+1. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Onur Bulut'un pasında topla buluşan Salih Uçan pasında, Rafa Silva penaltı noktasında dokunduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-4

90+2. dakikada Beşiktaş 5. golü attı. Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-5

Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk. 75 Zaha), Berkan Kutlu (Dk. 60 Kerem Demirbay), Ziyech (Dk. 60 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 46 Batshuayi), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Icardi

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson Fernandes (Dk. 90 Salih Uçan), Al Musrati, Rashica (Dk. 86 Onur Bulut), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Dk. 68 Onana), Immobile (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu)

Goller: Dk. 1 ve 81 (Penaltıdan) Immobile, Dk. 53 Svensson, Dk. 90+1 Rafa Silva, Dk. 90+2 Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 87 Nelsson (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Colley, Dk. 20 Semih Kılıçsoy, Dk. 47 Immobile, Dk. 73 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 17 Berkan Kutlu, Dk. 20 Torreira, Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)