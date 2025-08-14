İSTANBUL 30°C / 24°C
  Süper Kupa'nın sahibi PSG! Kazananı penaltı atışları belirledi
Spor

Süper Kupa'nın sahibi PSG! Kazananı penaltı atışları belirledi

UEFA Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain ile Tottenham karşı karşıya geldi. 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi penaltı atışlarına taşımayı başaran Fransız ekibi rakibini mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

14 Ağustos 2025 Perşembe 00:15
Süper Kupa'nın sahibi PSG! Kazananı penaltı atışları belirledi
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham, UEFA Süper Kupa finali maçında karşı karşıya geldi.

İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

PSG, 90 dakikası 2-2 biten maçta Tottenham'ı penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

PSG, İLK KEZ KAZANDI

Fransa ekibi, bu organizasyonda ilk zaferini elde etti. Tottenham'ın ise bu kulvarda şampiyonluğu bulunmuyor.

  • UEFA Süper Kupa
  • PSG Tottenham
  • futbol

