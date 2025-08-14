Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham, UEFA Süper Kupa finali maçında karşı karşıya geldi.

İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

PSG, 90 dakikası 2-2 biten maçta Tottenham'ı penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

PSG, İLK KEZ KAZANDI

Fransa ekibi, bu organizasyonda ilk zaferini elde etti. Tottenham'ın ise bu kulvarda şampiyonluğu bulunmuyor.