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Spor

Süper Lig 2024-2025 fikstürü bugün çekilecek

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi bugün yapılacak.

11 Temmuz 2024 Perşembe 09:57 - Güncelleme:
Süper Lig 2024-2025 fikstürü bugün çekilecek
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Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü, bugün açıklanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

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