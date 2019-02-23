Süper lig 23. hafta Medipol Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'de son 8 maçtır galip gelemeyen Bursaspor'un geride kalan haftalarda sadece 3 galibiyeti bulunuyor. 22 puanla 14. sırada yer alan yeşil beyazlı ekip deplamanda lider Medipol Başakşehir'i yenip yükselişe geçme planları içerinde. Medipol Başakşehir ve Bursaspor, bugüne kadar Süper Lig’de 23 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 9’unu İstanbul ekibi kazanırken, yeşil beyazlıların yüzü ise 7 kez güldü. Geride kalan 7 maç da eşitlikle sonuçlandı. Peki Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı saat kaçta oyananacak ne zaman oynanacak? Zorlu maçın muhtemel ilk 11'leri neler? İşte haberimizin detayları...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu randevu bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Halil Özkahya’nın yöneteceği maçta Özkahya’nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Ligin 23’üncü haftasına Medipol Başakşehir 48 puanla lider olarak girerken, Bursaspor ise 24 puanla ateş hattından kurtulmak için mücadele veriyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BURSASPOR GERİDE KALAN HAFTALARDA 3 KEZ KAZANBİLDİ

Bursaspor, ligde ise bu sezon kazanmakta zorlanıyor. Geride kalan haftalarda yalnızca 3 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar, son 8 maçtır da galip gelemiyor. Kötü gidişata son vermek için bu maçı fırsat olarak gören Samet Aybaba’nın öğrencileri, aynı zamanda deplasmanlarda da dilediği grafiği sergileyemiyor. Son 12 deplasman maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabilen yeşil beyazlılar, geride kalan mücadelelerin 6’sında rakipleriyle puanları paylaşırken, 5 maçı ise kaybetti. Aynı zamanda Bursaspor, ligde devam eden en uzun galibiyet hasretine sahip takım konumunda.

ÖZKAHYA’NIN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Medipol Başakşehir-Bursaspor mücadelesini yönetecek olan hakem Halis Özkahya, daha önce iki ekibin 3 randevusunda düdük çaldı. İstanbul’da oynanan bu mücadelelerde Bursaspor galibiyet elde edemezken İstanbul ekibi 2 maçı kazandı, diğer mücadelede de puanlar paylaşıldı. 2 Nisan 2006’da o dönem alt ligde oynanan maç 1-1’lik eşitlikle sona ererken, Süper Lig’de ise 28 Ağustos 2015’teki maçı 2-1 ve 29 Ocak 2017’deki maçı ise 1-0 kazanan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Özkahya, Medipol Başakşehir’in 29 maçını yönetirken (12 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet), Bursaspor’un ise 21 maçında (8 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet) düdük çaldı.

ÜSTÜNLÜK ABDULLAH AVCI'DA

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, teknik adamlık kariyerlerinde 12’nci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 mücadelede 5 kez gülen Abdullah Avcı olurken, Aybaba ise 2 galibiyet elde etti, diğer 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Avcı’nın ev sahipliğinde geçen 4 maçta ise Aybaba hiç kazanamadı. Bu mücadelelerde Avcı 3 kez kazanırken, diğer maç berabere bitti.