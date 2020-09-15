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Spor

Süper Lig 6 penaltıyla başladı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış haftasına penaltılar damgasını vurdu. Hakemler 10 maçta 6 kez penaltı noktasını gösterdi.

IHA15 Eylül 2020 Salı 10:38 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 10:38
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Süper Lig’in ilk haftasında oynanan 10 karşılaşmada toplam 6 penaltı kararı çıkarken, bu atışların 5’i golle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin’in penaltısını ise Rizespor kalecisi Gökhan kurtardı.

Süper Lig’de ilk hafta karşılaşmaları sona ererken, hakemler 6 kez penaltı noktasını gösterdi. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan sezonun açılış maçında iki penaltı kararı verildi. Sezonun ilk penaltısını sarı-lacivertliler kazandı. 32. dakikada topun başına geçen Caner Erkin, penaltıyı kaçırdı. Yıldız futbolcu Jose Sosa ise 87. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirmeyi başardı ve sezonun ilk penaltı golünü kaydetti.

Bu hafta ayrıca Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Göztepe de penaltıdan gol bulan ekipler oldu. Sezonun ilk haftasında kullanılan 6 penaltının 5’i golle sonuçlandı.

Sosa (Fenerbahçe), Radamel Falcao (Galatasaray), Bernard Mensah (Beşiktaş), Erik Sabo (Karagümrük) ve Alpaslan Öztürk (Göztepe) penaltıdan gol bulan futbolcular oldu.

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