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Spor

Süper Lig A.Ş. için yeni gelişme! Danışman kurulu için isimler netleşti

Kulüpler Birliği'nin kurulmasına karar verdiği Süper Lig A.Ş.'nin danışman kurulundaki isimler belli oldu. Buna göre Kulüpler ile TFF arasındaki görüşmeler başta olmak üzere yeni oluşumda Alman Hakem Deniz Aytekin ve Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk danışmanlık yapacak. İşte detaylar...

AKŞAM4 Mayıs 2025 Pazar 09:18 - Güncelleme:
Süper Lig A.Ş. için yeni gelişme! Danışman kurulu için isimler netleşti
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Kulüpler Birliği Vakfı geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda, Süper A.Ş.'nin kurulması için düğmeye basıldığını duyurmuştu. Vakıf Başkanı Ali Koç, "Süper Lig A.Ş.'nin kurulması için karar çıkartıldı. Daha önce de kurulmuştu ama hukuki yapısı uygun olmadığı için feshedildi. Şimdi farklı bir hukuki modele gittik. Burada önemli olan çıkan takımlar, düşen takımlar otomatik olarak hisse devri bizim sistemimizde gerçekleşmiyordu. Onu aşacak bir yöntem belirledik, düğmeye bastık. Belki hemen kısa vadede bir faaliyeti olmayacak ama artık kulüpler ticari konularda kendi menfaatlerinde daha söz sahibi olmak istiyorlar" bilgisini vermişti.

Başkan Ali Koç'un sözünü ettiği Süper Lig A.Ş.'nin kurulması için seçilen danışma kurulunda kimlerin yer alacağını ise Akşam öğrendi. Buna göre Kulüpler ile TFF arasındaki görüşmeler başta olmak üzere yeni oluşumda Alman Hakem Deniz Aytekin ve Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk danışmanlık yapacak. 1. Lig için ise henüz bir isim netleşmedi. Bu konuda da Serkan Çınar isminin danışman olarak ön plana çıktığı öğrenildi.

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