Serie A devi Milan'dan ayrılacağını açıklan Rafael Leao'nun talipleri artıyor.
İsmi bir dönem Fenerbahçe ile anılan Portekizli yıldız için bir başka Süper Lig devi Galatasaray devreye girdi.GALATASARAY'DAN RAFAEL LEAO HAREKATI
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, 27 yaşındaki yıldız için Milan'la temasa geçti. İtalyan ekibinin 50 milyon Euro bonservis beklediği Portekizli futbolcu için pazarlıklar başladı.
Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Leao'ya yıllık 10 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.
Önceliği Premier Lig olduğu belirtilen Leao'nun Süper Lig'e gelmeye de sıcak baktığı aktarıldı.SEZON RAKAMLARI
Milan formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda 31 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 10 gol 3 asistlik performans gösterdi.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.