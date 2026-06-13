Serie A devi Milan'dan ayrılacağını açıklan Rafael Leao'nun talipleri artıyor.

İsmi bir dönem Fenerbahçe ile anılan Portekizli yıldız için bir başka Süper Lig devi Galatasaray devreye girdi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, 27 yaşındaki yıldız için Milan'la temasa geçti. İtalyan ekibinin 50 milyon Euro bonservis beklediği Portekizli futbolcu için pazarlıklar başladı.

Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Leao'ya yıllık 10 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

Önceliği Premier Lig olduğu belirtilen Leao'nun Süper Lig'e gelmeye de sıcak baktığı aktarıldı.

Milan formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda 31 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 10 gol 3 asistlik performans gösterdi.

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.