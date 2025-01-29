Leroy Sane, 5'inci sezonunu geçirdiği Bayern Münih ile kontratının son aylarında bulunuyor. Bavyera ekibiyle kontrat yenilemesi beklenmeyen ve gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan 29 yaşındaki süper yıldıza Süper Lig'den talip çıktı. Galatasaray gelecek sezon için ses getirecek hamleyi Leroy Sane ile yapmayı planlıyor.

ASLAN, LEROY SANE İÇİN DEVREDE

Ara transfer dönemini durgun geçiren Galatasaray suskunluğunu yıldız bir isimle bozmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılılar, Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Leroy Sane için bütün şartlarını zorluyor.

Alman basınında çıkan haberlerde; Galatasaray'ın, Leroy Sane'nin durumunu yakından takip ettiği ve yıldız futbolcunun kulübüyle sözleşme yenilememesi durumunda resmi girişimde bulunacağı aktarıldı. Galatasaray'ın, Leroy Sane'ye 3 yıllık kontrat önereceği ve takımın en çok kazanan isimlerinden biri olacağı belirtildi.

Bayern Münih'in ise bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen Leroy Sane ile büyük ölçüde yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.

YUNUS AKGÜN VE BARIŞ ALPER YILMAZ'A İLGİ ÇOĞALIYOR

Galatasaray adına sezonun en etkili ismi olan Yunus Akgün ve takımın bir başka milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların, Leroy Sane transferine kaynak oluşturmak için iki yıldızından birini feda etmesi bekleniyor.

23 MAÇTA 9 GOL KATKISI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 23 maça çıkan Leroy Sane takımı adına 7 gol ve 2 asist ile skor katkısı sağladı. Alman yıldızın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi