İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7802
  • EURO
    37,2707
  • ALTIN
    3173.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig devi işi bitirdi! Leroy Sane 3 yıllığına “Geliyorum” dedi
Spor

Süper Lig devi işi bitirdi! Leroy Sane 3 yıllığına “Geliyorum” dedi

Süper Lig devinde Leroy Sane heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman yıldızın yeni durağı Türkiye oluyor. Leroy Sane gelişmesinin detayları haberimizde…

29 Ocak 2025 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
Süper Lig devi işi bitirdi! Leroy Sane 3 yıllığına “Geliyorum” dedi
ABONE OL

Leroy Sane, 5'inci sezonunu geçirdiği Bayern Münih ile kontratının son aylarında bulunuyor. Bavyera ekibiyle kontrat yenilemesi beklenmeyen ve gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan 29 yaşındaki süper yıldıza Süper Lig'den talip çıktı. Galatasaray gelecek sezon için ses getirecek hamleyi Leroy Sane ile yapmayı planlıyor.

ASLAN, LEROY SANE İÇİN DEVREDE

Ara transfer dönemini durgun geçiren Galatasaray suskunluğunu yıldız bir isimle bozmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılılar, Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Leroy Sane için bütün şartlarını zorluyor.

Alman basınında çıkan haberlerde; Galatasaray'ın, Leroy Sane'nin durumunu yakından takip ettiği ve yıldız futbolcunun kulübüyle sözleşme yenilememesi durumunda resmi girişimde bulunacağı aktarıldı. Galatasaray'ın, Leroy Sane'ye 3 yıllık kontrat önereceği ve takımın en çok kazanan isimlerinden biri olacağı belirtildi.

Bayern Münih'in ise bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen Leroy Sane ile büyük ölçüde yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.

YUNUS AKGÜN VE BARIŞ ALPER YILMAZ'A İLGİ ÇOĞALIYOR

Galatasaray adına sezonun en etkili ismi olan Yunus Akgün ve takımın bir başka milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların, Leroy Sane transferine kaynak oluşturmak için iki yıldızından birini feda etmesi bekleniyor.

23 MAÇTA 9 GOL KATKISI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 23 maça çıkan Leroy Sane takımı adına 7 gol ve 2 asist ile skor katkısı sağladı. Alman yıldızın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.