2023 yaz transfer döneminde imza attığı Sivasspor'da etkili bir performans ortaya koyan Rey Manaj kariyerinde yeniden yükselişe geçmişti. Golleriyle takımına adeta can veren 28 yaşındaki santrforun başarısı büyük takımların dikkatinden kaçmadı. Süper Lig'in dev ekipleri Rey Manaj için Sivasspor'un kapsını çaldı.

REY MANAJ VEDA EDİYOR

Rey Manaj iki sezondur formasını giydiği Sivasspor'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Adı daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Arnavut futbolcunun yeni adresinin Trabzonspor olacağı öğrenildi.

Bordo mavililerin, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Simon Banza'yı takımda tutamaması durumunda ilk tercihinin Rey Manaj olduğu ve yaz aylarında resmi girişimlerde bulunacağı aktarıldı.

AVRUPA VE ARABİSTAN'DAN TALİPLER VAR

Rey Manaj için Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Avrupa ve Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu biliniyor. Sivasspor, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki forvetten iyi bir gelir elde etmenin hesaplarını yapıyor. Yönetim, özellikle bu sezon Süper Lig'de küme düşmesi durumunda Rey Manaj için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

SİVASSPOR FORMASIYLA 59 MAÇTA 40 GOL KATKISI

Sivasspor formasıyla geçirdiği iki sezonda toplam 59 maçta forma giyen Rey Manaj takımı adına 32 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı. Kulübüyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Manaj'ın güncel piyasa değeri ise 3,5 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi