İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2025 Çarşamba / 2 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4955
  • EURO
    43,7652
  • ALTIN
    4071.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig devi işi bitirdi! Takımın yeni orta sahası Salih Özcan
Spor

Süper Lig devi işi bitirdi! Takımın yeni orta sahası Salih Özcan

Salih Özcan için Süper Lig ekibinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcu takımın yeni orta sahası olacak. Salih Özcan kariyerine Türkiye'de devam edecek. İşte detaylar…

Haber Merkezi30 Nisan 2025 Çarşamba 22:34 - Güncelleme:
Süper Lig devi işi bitirdi! Takımın yeni orta sahası Salih Özcan
ABONE OL

Sezona Wolfsburg'ta kiralık olarak başlayan Salih Özcan ara transfer döneminde kulübü Borussia Dortmund'a geri dönmüştü. Alman ekibinde kadroda düşünülmeyen gurbetçi futbolcuya Süper Lig ekibi talip oldu. Salih Özcan sezon sonunda Dortmund ile yollarını ayırıp kariyerindeki ilk Süper Lig deneyimini yaşayacak.

SALİH ÖZCAN BEŞİKTAŞ YOLCUSU

Gelecek sezon için kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferindeki ilk tercihini Salih Özcan olarak belirledi. Siyah beyazlılar yaz aylarında milli futbolcu için resmi girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Borussia Dortmund'un da Salih Özcan ile yollarını ayırma konusunda zorluk çıkarmayacağı ve tarafların anlaşmasına kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.

ALMANYA VE FRANSA'DAN TALİPLER VAR

Alman basını, Salih Özcan için Beşiktaş'ın yanı sıra Alman ve Fransız kulüplerinden de ilgi olduğunu aktardı. Buna karşın milli futbolcunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmaya yakın olduğu belirtildi.

25 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Borussia Dortmund ve Wolfsburg formalarıyla toplamda 25 maçta 782 dakika sahada kalan Salih Özcan gol veya asist katkısı üretemedi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.