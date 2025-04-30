Sezona Wolfsburg'ta kiralık olarak başlayan Salih Özcan ara transfer döneminde kulübü Borussia Dortmund'a geri dönmüştü. Alman ekibinde kadroda düşünülmeyen gurbetçi futbolcuya Süper Lig ekibi talip oldu. Salih Özcan sezon sonunda Dortmund ile yollarını ayırıp kariyerindeki ilk Süper Lig deneyimini yaşayacak.

SALİH ÖZCAN BEŞİKTAŞ YOLCUSU

Gelecek sezon için kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferindeki ilk tercihini Salih Özcan olarak belirledi. Siyah beyazlılar yaz aylarında milli futbolcu için resmi girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Borussia Dortmund'un da Salih Özcan ile yollarını ayırma konusunda zorluk çıkarmayacağı ve tarafların anlaşmasına kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.

ALMANYA VE FRANSA'DAN TALİPLER VAR

Alman basını, Salih Özcan için Beşiktaş'ın yanı sıra Alman ve Fransız kulüplerinden de ilgi olduğunu aktardı. Buna karşın milli futbolcunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmaya yakın olduğu belirtildi.

25 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Borussia Dortmund ve Wolfsburg formalarıyla toplamda 25 maçta 782 dakika sahada kalan Salih Özcan gol veya asist katkısı üretemedi.

Star Gazetesi