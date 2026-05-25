  • Süper Lig devi istiyordu ama... Rafael Leao'da dengeler altüst oldu!
Süper Lig devi istiyordu ama... Rafael Leao'da dengeler altüst oldu!

Adı bir süredir Süper Lig devleriyle anılan Rafael Leao'nun transfer ihtimali zora girmiş durumda. Portekizli yıldızla Türkiye'den ciddi şekilde ilgilenen bir kulübün bulunurken, bir dünya devinin devreye girmesi transfer yarışındaki dengeleri değiştirdi. Avrupa basınında yer alan haberlere göre İngiltere'den köklü bir kulübün ilgisi sonrası Leao'nun Türkiye'ye transfer olasılığı önemli ölçüde azaldı. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 20:30 - Güncelleme:
Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili transfer iddiaları Avrupa basınında gündem yaratmaya devam ediyor. Milan'da geçirdiği sezonun ardından ayrılık ihtimali güçlenen Portekizli yıldız için Süper Lig'den de ciddi bir ilgi olduğu öne sürüldü ancak Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinin transferde daha avantajlı konuma geçtiği ve bu gelişmenin dengeleri değiştirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE VE MANCHESTER UNITED, RAFAEL LEAO'NUN PEŞİNDE...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Manchester United ile Fenerbahçe, Rafael Leao transferinde öne çıkan iki kulüp konumunda bulunuyor.

Daha önce Barcelona ile de adı anılan Portekizli futbolcu için transfer yarışında seçeneklerin ikiye düştüğü öne sürüldü. Haberde; Manchester United'ın uzun süredir oyuncuyu yakından takip ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin ise İngiliz devinin bu transfere dahil olmasıyla birlikte bir arka plana düştüğü aktarıldı.

Milan kulübüne yakın kaynaklar ise, sarı-lacivertli kulübün yıldız futbolcunun durumunu yakından izlediğini ve transfer sürecinde önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceğini yazdı.

Rafael Leão'nun geleceğiyle ilgili nihai kararın yaz transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu bu sene Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

