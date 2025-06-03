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Spor

Süper Lig devi peşindeydi! Al Nassr'dan Sadio Mane ile veda kararı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, yıldız futbolcusu Sadio Mane ile yollarını ayırma kararı aldı. Senegalli futbolcunun adı son dönemde Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anılıyordu.

Haber Merkezi3 Haziran 2025 Salı 19:32 - Güncelleme:
Süper Lig devi peşindeydi! Al Nassr'dan Sadio Mane ile veda kararı
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Al Nassr forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine Sadio Mane için yeni bir gelişme gündeme geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Al Nassr, Senegalli futbolcu ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

Al Nassr'ın, Mane için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

VEDA EDİLECEK DİĞER İSİMLER

Suudi Arabistan ekibinde ayrıca Marcelo Brozovic ve Otavio için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. Aymeric Laporte'nin de Suudi Arabistan ekibinden ayrılacağı yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Al Nassr'da geride kalan sezonda 47 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki Sadio Mane, 18 gol attı ve 14 asist yaptı.

  • Sadio Mane transfer
  • Al Nassr
  • Fenerbahçe hedef

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