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Spor

Süper Lig devinden Talisca hamlesi! Ocak'ta geri dönüyor

Galatasaray yıldız oyuncu Anderson Talisca'yı devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde de Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istemiş ancak başarılı olamamıştı. İşte detaylar...

Star Gazetesi30 Ekim 2023 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
Süper Lig devinden Talisca hamlesi! Ocak'ta geri dönüyor
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Beşiktaş'ın da bir süre temaslarda bulunduğu Anderson Talisca'nın transferi yaz transfer döneminde maliyete takılmıştı. Bunun üzerine Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu için devreye girmişti. Ancak sarı-kırmızılı ekip de transferi sonuçlandıramamıştı.

ANDERSON TALİSCA OCAK AYINDA TEKRARDAN YOKLANACAK

Bu transferi Ocak ayında bitirmek isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar çalışmalara şimdiden başladı. Anderson Talisca'nın, Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunması sebebiyle bu transferde dikkatli hareket edecek olan Galatasaray, yıldız futbolcuyu önümüzdeki transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun uğraş veriyor. Başarılı oyuncunun, takımı Al-Nassr'dan ayrılmak istediği de öne sürülmüştü.

OKAN BURUK, ANDERSON TALİSCA'YI İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, 10 numara bölgesinde eksiklik yaşanması sebebiyle yıldız ismin transferine sıcak baktığı ve bu transferin gerçekleşmesini istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Brezilyalı oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 13 kez fileleri havalandırdı ve 2 kez de asist yaptı.

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