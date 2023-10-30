Süper Lig devinden Talisca hamlesi! Ocak'ta geri dönüyor

Beşiktaş'ın da bir süre temaslarda bulunduğu Anderson Talisca'nın transferi yaz transfer döneminde maliyete takılmıştı. Bunun üzerine Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu için devreye girmişti. Ancak sarı-kırmızılı ekip de transferi sonuçlandıramamıştı.

ANDERSON TALİSCA OCAK AYINDA TEKRARDAN YOKLANACAK

Bu transferi Ocak ayında bitirmek isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar çalışmalara şimdiden başladı. Anderson Talisca'nın, Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunması sebebiyle bu transferde dikkatli hareket edecek olan Galatasaray, yıldız futbolcuyu önümüzdeki transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun uğraş veriyor. Başarılı oyuncunun, takımı Al-Nassr'dan ayrılmak istediği de öne sürülmüştü.

OKAN BURUK, ANDERSON TALİSCA'YI İSTİYOR



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, 10 numara bölgesinde eksiklik yaşanması sebebiyle yıldız ismin transferine sıcak baktığı ve bu transferin gerçekleşmesini istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Brezilyalı oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 13 kez fileleri havalandırdı ve 2 kez de asist yaptı.

