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Spor

Süper Lig devinden Umut Bozok harekatı! Rakam belli oldu

Umut Bozok için Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray harekete geçti. Kasımpaşa ile bu sezonki performansıyla büyük beğeni toplayan Umut Bozok'tan en az 5 milyon euro kazanmak istiyor. İşte detaylar...

14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:20 - Güncelleme:
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Kasımpaşa'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Umut Bozok için Galatasaray devreye girdi. Adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de anılan Umut Bozok için en az 5 milyon euro bekleniyor.

GALATASARAY, UMUT BOZOK İÇİN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Umut Bozok için devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe ile de anılan Umut Bozok için en güçlü adayın Galatasaray olduğu iddia edildi.

Kasımpaşa, Umut Bozok'u geçtiğimiz yaz aylarında Lorient'ten satın alma opsiyonuyla kiralamış daha sonrasında 1.5 milyon euroluk opsiyonu kullanarak bonservisini almıştı.

UMUT BOZOK'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Umut Bozok bu sezon Kasımpaşa 39 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 16 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.

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