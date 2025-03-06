Kariyeri boyunca Inter, Real Madrid, Chelsea ve Manchester City gibi dünya devlerinde boy gösteren Mateo Kovacic oynadığı takımlarda orta sahanın güven veren isimlerinden olmayı başardı. İkinci sezonunu geçirdiği Manchester City'den sezon sonu ayrılmaya hazırlanan Mateo Kovacic kariyerine Süper Lig'de devam etmeye hazırlanıyor.

MATEO KOVACİC ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Bu sezon beklentilerin oldukça altında bir yıl geçiren Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City gelecek sezon için kadroda ciddi bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan Manchester City'nin gönderilecekler listesinden Mateo Kovacic'in de yer aldığını aktardı.

Haberin detaylarında Mateo Kovacic için Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin devrede olduğu ve yaz aylarında transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

ATLETICO MADRID RAKİP OLACAK

İngiliz basınında yer alan haberin detaylarında Mateo Kovacic için İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de devreye girebileceği belirtildi. Buna karşın Hırvat orta sahanın düzenli forma giymek istemesi nedeniyle tercihinin Fenerbahçe'den yana olacağı ifade edildi.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Manchester City formasıyla 32 maçta forma giyen Mateo Kovacic 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi